Eesti finantstehnoloogia idu kaasas miljon eurot

Paywerk kujutab endast platvormi , mis pakub finantsasutustele ja e-kaupmeestele teenust, et need pääseksid ühe platvormi kaudu ligi kogu Euroopa «osta kohe, maksa hiljem» turule.

«Kaasatud rahasüst on Paywerkile ääretult oluline toote edasiseks arendamiseks ning esimestele turgudele sisenemiseks. Prognooside kohaselt tehakse aastal 2025 juba 30 protsenti e-ostude maksetest «maksa hiljem» lahendustega. Seetõttu usume, et loodav üleeuroopaline maksekeskus lihtsustab finantsteenuste piiriülest skaleerimist ja tarbijate igapäevast ostlemist,» sõnas Paywerki asutaja Jan Andresoo.

Lisaks asutajate rahasüstile investeeris uude start-up’i ka Inbank, saades Paywerkis 30-protsendilise osaluse. Inbanki tegevjuhi ja juhatuse esimehe Priit Põldoja sõnul otsustas Inbank Paywerki investeerida, kuna «maksa hiljem» on globaalselt üks kiiremini arenevaid makseviise. ««Maksa hiljem» lahendustel on ülisuur potentsiaal tõusta lähiaastatel eelistatuimaks makseviisiks e-poodides ostlemisel. Kuna finantsteenuse pakkujana toimetab Inbank samuti «maksa hiljem» territooriumil, siis usume, et see investeering avab Inbankile uksed Lääne-Euroopa «maksa hiljem» turule,» sõnas Põldoja.