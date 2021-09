Keskkonnaminister: elektriaktsiis tuleb külmutada ja kvoodiraha perdele suunata

Praegu kehtib Eestis ajutiselt elektriaktsiis üks euro megavatt-tunni kohta. Alates 2022. aasta esimesest mais peaks see tõusma tagasi tasemele 4,47 eurot megavatt-tunni eest. Keskkonnaminister Mölderi hinnangul tuleks otsus ümber vaadata. «Tulenevalt ülikõrgest elektrihinnast börsil ning lähenevast kütteperioodist mõjutab kõrge elektrihind kõiki Eesti leibkondasid, eriti valusalt väiksema sissetulekuga peresid,» kirjutas Mölder sotsiaalmeedias. «Minu ettepanek on septembrikuise eelarveläbirääkimiste juures külmutada elektriaktsiis ka järgmiseks aastaks, et hoida ära tavatarbijale veel täiendav elektrihinnatõus.»

«Teine ettepanek on seotud elektriarvete otsese kompenseerimisega riigi poolt. Nimelt on rahandusministeerium 2021. aasta eelarve koostamisel prognoosinud CO2 müügitulu laekumist riigikassasse 86 miljoni euro ulatuses. Arvestades CO2 kvoodi hinna tõusu ja pooleaastast laekumist, peaks riigieelarvesse 2021. aasta lõpuks laekuma suurusjärgus 200 miljonit eurot. Pool sellest summast läheb automaatselt keskkonnaprogrammide ja -eesmärkide täitmiseks. Teine osa ülelaekunud rahast on riigil vabalt kasutada. Seda võiks kasutada otseselt perede toetamiseks, kellele elektrihinnatõus kõige valusamalt on pihta löönud,» pani Mölder ette, lisades, et peab vajalikuks nende ettepanekute arutamist valitsuskoalitsioonis.