Kõrge elektrihind sunnib Ühendkuningriigi energiamüüjaid uksi sulgema

Kõrged energiahinnad põhjustavad probleeme neile ettevõtetele, kes ei ole end hinnakõikumiste eest kaitsnud. Tänases olukorras peavad nad ostma energiat palju kallima hinnaga, kui on klientidele fikseeritud lepingute alusel lubanud müüa.

Ühendkuningriigi energiaregulaatori Ofgemi sõnul lõpetavad täna tegevuse 220 000 kodutarbijale gaasi ja elektrit müüv Utility Point ja People's Energy, kel on umbes 350 000 kodutarbijat.

Tarbijate lobigrupi uSwitch Ltd. andmetel on sel aastal Ühendkuningriigis tegevuse lõpetanud seitse tarnijat. «Teade kajastab keerulist olukorda, millega riskialtimad kaubamärgid silmitsi seisavad,» ütles uSwitchi energiapoliitika ekspert Justina Miltienyte. «Paljud tegutsevad õhukeste kasumimarginaalidega, mistõttu on hulgihindade tõus neid rängalt tabanud.»