Ettevõtted hädas: töötajatest suur puudus ja kandidaadid nõuavad suuremat töötasu

Küsitluse eesmärk oli heita pilk tööturu olukorrale, toetudes nii tööotsijate kui ka tööandjate vaatele.

CV.ee veebilehe statistika näitab, et nii tööpakkumiste kui ka kandidaatide arv on sügise saabudes olnud tõusuteel: CV.ee veebis on hetkel pea 2000 aktiivset töökuulutust.

Samal ajal nõustub 72% tööandjatest, et hetkel on uusi töötajaid keeruline värvata ning pea pooltes ettevõtetes on puudus vajalikust personalist.

Töötajad rohkem rahul

Põhjused võivad peituda töötajate suurenenud rahulolus töötingimuste kui ka palgaga. 2021 aasta juuniga võrreldes on töötajate üldine rahulolu tõusnud 4% - hetkel on oma tööga rahul 67% vastanutest ning 39% töötajatest on enda praeguse töötasuga kas väga rahul või pigem rahul.

Uut tööd otsib aktiivselt 34% vastanutest ning 47% on valmis hea pakkumise korral töökohta vahetama. Võrreldes suve algusega on inimeste määr, kes oleksid valmis töökohta vahetama, langenud 3%.

«Stabiliseerunud majandusolukord ja palkade tõus on tekitanud tendentsi, kus töötajate rahulolu on varasemast kõrgem ning kuna töötajate üldine rahulolu on võrdlemisi suur, vahetatakse hetkel töökohta vaid väga hea pakkumise korral. Ka 72% tööandjatest on viimaste kuude jooksul täheldanud, et kandidaadid küsivad varasemast suuremat töötasu,» räägib CV-Online’i turundusjuht Karla Oder.

62% tööandjatest tunneb, et peab hetkel uute töötajate värbamiseks kasutama varasemast enam lisameetmeid ja -kanaleid. Pooled tööandjad on hetkel nõus värbama ka väiksema kogemusega inimesi, kui soovitud kvalifikatsiooniga töötajaid pole leida. Samuti pannakse rohkem rõhku tööandja brändi edendamisele ning 76% tööandjatest levitab tööpakkumisi ka sotsiaalmeedias.

Lähikuudel plaanitakse enim uusi töötajaid värvata spetsialisti ametikohale (62%). Samuti on puudus oskustöölistest - neid kavatseb lähikuudel juurde värvata 39% tööandjatest. Tööjõupuudus on suurim IT-sektoris - CV.ee veebi statistikale näitab, et hetkel on neljandik vabu töökohti IT-valdkonnas.