Merko: riigihanked on aastatagusest kuni 30 protsenti kallimad

Viitmann rääkis BNS-ile, et sisendhindade kasvu mõjul on turul ehitushinnad tõusnud ning tellijatel tasub hangete luhtumise ärahoidmiseks sellega arvestada juba enne hangete väljakuulutamist.

«Riigihangete registri andmete põhjal on 2021. aasta lepinguta lõpetatud hankemenetluste osakaal tõusnud hüppeliselt võrreldes aasta varasemaga,» ütles rahandusministeeriumi nõunik Karoli Niilus ERR-ile. Kuivõrd kolmandik aastat on veel ees, liigub läbikukkunud riigihangete osakaal rekordikursil.

Samas Viitmann märkis, et need riigihanked, millel Merko Ehitus Eesti on viimase poole aasta jooksul osalenud, on lepinguteni jõudnud.