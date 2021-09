USA inflatsioon nägi viimase 13 aasta suurimat tõusu

USA tarbijahinnad tõusid augustis mõõduka tempoga, saavutades viimase 13 aasta kõrgeima taseme, tõustes aastatagusega võrreldes 5,3 protsenti.

Tarbijahinnad tõusid siiski augustis viimase kuue kuu aeglaseimas tempos, mis viitab sellele, et inflatsioon on tõenäoliselt saavutanud tipptaseme, kuigi see võib püsivate tarnepiirangute tingimustes veel mõnda aega kõrgel püsida.

Tööministeeriumi teisipäeval esitatud andmed hinnasurve ulatusliku aeglustumise kohta on kooskõlas Föderaalreservi esimehe Jerome Powelli pikaajalise veendumusega, et kõrge inflatsioon on ajutine, kirjutab Reuters.

Majandusteadlased hoiatasid siiski, et tähistamiseks on liiga vara, ja ootasid, et USA keskpank esitab novembris plaanid, et hakata vähendama oma igakuist ulatuslikku võlakirjade ostuprogrammi.

Tarbijahindade kasvu vedas kütusehind ning elamute puudus on toonud kaasa majade rekordilise hinnatõusu ja üürihindade kasvu. Baasinflatsioon, kus volatiilsed toidu- ja energiahinnad on välja jäetud, oli juuliga võrreldes vaid 0,1 protsenti, aastatagusega võrreldes 4 protsenti, teatas tööministeerium.

Lennupiletite hinnad langesid augustis 9,1 protsenti ja seda tõenäoliselt seetõttu, et koronaviiruse Delta-variandist tingitud nakkuste sagenemine vähendas nõudlust lennureiside järele. Samuti vähenesid mootorsõidukite rentimine ja kindlustus. Langust nägid ka kasutatud mootorsõidukite hinnad.