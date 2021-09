Apple’i omanikel palutakse oma seadmeid turvaaugu katmiseks uuendada

Apple teatas esmaspäeval, et hakkas tarkvarauuendust arendama kohe, kui Citizen Lab firmat 7. septembril iMessage'i turvaaugust teavitas.

«Kirjeldatud rünnakud on äärmiselt keerukad, nende arendamine maksab miljoneid dollareid, neil on sageli lühike eluiga ja nendega võetakse sihikule kindlaid isikuid,» teatas firma.

Esmaspäeval parandatud viga oli niinimetatud «klikita turvaauk», mis tähendab, et nuhkvara sai seadmele paigaldada ilma, et omanik selle jaoks isegi kuhugi vajutama pidanuks.

Citizen Labi vanemteadur märkis, et sõnumirakendused on seadmete nõrgim lüli. Varasemalt on Pegasuse telefonidesse paigaldamiseks väidetavalt kasutatud ka rakendust WhatsApp.