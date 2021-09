Adidas teenib Ronaldo särgimüügilt suurt tulu, Manchester Unitedile jääb pisku

Jalgpalliklubide fännid ja ala asjatundjad räägivad sageli, kuidas mõne superstaari krõbeda üleminekutasu eest värbamine teenib end kiiresti ka majanduslikult tagasi. Nende teooria ütleb, et Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe või mõne muu tippmängija soetamisega kaasnev tähelepanu ja fännisärkide müügi hoogne kasv kompenseerivad tehtud kulutuse.

Tegelikult peab see paika ainult harvadel juhtudel ning eeldab, et üleminekusummad ei küündi pilvedesse. See suvi oli üks väheseid kordi, kus nii ka oli.

Kuna 36-aastase Ronaldo eest käis Manchester United välja «tühised» 12,8 miljonit naela ning Messi liitus Pariisi Saint-Germainiga sootuks tasuta, jäävad meeste uued koduklubid tugevalt plusspoolele. Maksnuks portugallane, aga 10 korda rohkem - nagu mõni tema noorem kolleeg - oleks kulude särgimüügiga tagasiteenimine küsitav isegi maailma populaarseima jalgpalluri puhul. Miks?

Nimelt võtavad jalgpalliklubide ja sporditarvete tootjate vahelistes lepingutes suuremad kohustused endale viimased. Klubid loovutavad särgimüügi- ja tootmisõigused heal meelel suurfirmadele ning kasseerivad igal aastal sisse lepingus määratud baastasu. Näiteks Manchester Unitedile maksab Adidas 2014. aastal sõlmitud 10-aastase lepingu alusel 75 miljonit naela aastas sõltumata sellest, kas särke müüdi üks, kaks või kolm miljonit. Selline skeem aitab klubidel, kelle tulubaas on niigi väga muutuv, natukenegi rahavooge stabiliseerida.

Sealjuures on tähelepanuväärne, et ka nn baastasu pole alati kindel ning võib sisaldada kõikvõimalikke klausleid. Kui United poleks näiteks 2020. aastal UEFA Meistrite Liigasse kvalifitseerunud, võtnuks Adidas 75-miljonilisest baassummast kohe 22,5 miljonit naela vähemaks.

Liverpool fännidel tasub särke osta

Öelda aga, et fännisärkide müüginumbrid klubide finantsseisu üldse ei mõjutaks, ka ei saa. Tavaliselt on lepingutes sätestatud nn komisjonitasu, mis varieerub 7,5 protsendi ja 15 protsendi vahel.

Seetõttu ongi nii, et kuigi Ronaldo särke müüakse tempos, mida Inglismaa kõrgliiga ajaloos pole enne nähtud, on United sellest teeninud «ainult» 13,2 miljonit. Suurem osa väidetavast 187,1 miljoni naela suurusest müügitulust on läinud Adidasele. Siiski tasub meeles pidada, et ka särkide tootmiskulud tuleb spordirõivaste tootjal endal katta. Lisaks ka erinevad tasud edasimüüjatele.

Seetõttu ei teeni klubid mängijate särgi pealt pooltki nii palju, kui fännid tihti eeldavad. Samas on ka erandeid. Liverpooli jalgpalliklubi sõlmis 2020. aastal Nike'iga 150 miljoni naela suuruse lepingu, mis toob tunamullusele Meistrite Liiga võitjale garanteeritult sisse 30 miljonit aastas. Ka on lepingus ettenähtud erinevad boonused, mida heade tulemuste ja võitude puhul täiendavalt välja makstakse: Inglismaa meistritiitli puhul kaks, Meistrite Liiga võidu eest neli miljonit.

Seda on siiski vähevõitu, arvestades, et United tegi Adidasega aastaid tagasi üle kahe korra tulusama lepingu. Liverpooli ja Nike'i puhul seisneb aga erinevus selles, et klubi saab iga särgi müügist oluliselt kopsakama tasu - 20 protsenti. See omakorda võiks fänne motiveerida särke rohkem ostma.

Ehk lihtsustatult: kui Liverpool müüb aastas miljon särki ja särgi keskmine hind on 80 naela, teenib Nike müügist 64 miljonit ning Liverpool 16 miljonit naela. Kui aga õnnestub müüa kaks miljonit, teeniks Liverpool juba 32 miljonit. Sellele lisandub mõistagi juurde eelpool kirjeldatud 30-miljoniline baastasu.