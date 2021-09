Kas päikesepargi ühisrahastusse investeerimine tasub ära?

Sunmill OÜ on rajanud ühisrahastuse abil ja riiklikku toetust kasutades kuus päikeseparki üle Eesti. Investoreid on kokku sadakond, kes kõik said osaluse päikeseparki omavas ettevõttes. Nende investeeringu tasuvus tuleb vastavalt pargi tootlikkusele ja elektrihindadele.