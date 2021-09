Lõuna-Korea plaanib Google’it 150 miljoni euroga trahvida

Konkurentsiamet teatas plaanist teisipäeval, mil Lõuna-Koreas jõustus ka uus telekommunikatsiooniseadus, mille järgi ei tohi äpipoodide operaatorid nagu Google ja Apple arendajatelt nõuda, et rakenduste sees kasutataks firmade endi makselahendusi, millega kooritakse maksetelt 30 protsenti vaheltkasu.

Lõuna-Korea on välismaiste tehnoloogiafirmade tegevust oma turul alati kiivalt seiranud, kuid iseäranis suurt tähelepanu on viimastel aastatel pööratud Google’ile ja Apple’ile, millel on turul dominantne positsioon.

Lõuna-Korea konkurentsiameti juht Joh Sung-wooki sõnul on Google konkurentsi pärssinud alates 2011. aastast, nõudes oma partneritelt «fragmenteerimise vastaste» lepingute allkirjastamist. See on takistanud firmadel Google'i operatsioonisüsteemide modifitseeritud versioonide kasutuselevõtmist ja lubanud Google'il oma turupositsiooni kinnistada.

Joh' sõnul pidid tootjad nagu Samsung ja LG tingimustega nõustuma, kui allkirjastati lepingud äpipoele ligipääsemiseks või varase ligipääsu saamiseks Androidi uute versioonide koodile.

Samsung sai suure hoobi 2013. aastal, kui Google sundis seda loobuma plaanist kasutada oma Galaxy Gear nutikellas modifitseeritud Androidi versiooni.

Samsung võttis seejärel kasutusele operatsioonisüsteemi Tizen, kuid pidi sellest rakenduste nappuse tõttu loobuma. Nüüd kasutavad firma nutikellad Google'i operatsioonisüsteemi Wear OS.