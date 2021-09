LHV purustab lootusi: inflatsioonisurve ei ole ajutine

Autot, mis on päevas töös tund või paar, on lihtne elektrifitseerida. Küll aga on pea võimatu täna mõistlike kuludega elektrifitseerida rasketehnikat, mis peab kaheksa tundi või rohkem päevas tööd tegema.

Autot, mis on päevas töös tund või paar, on lihtne elektrifitseerida. Küll aga on pea võimatu täna mõistlike kuludega elektrifitseerida rasketehnikat, mis peab kaheksa tundi või rohkem päevas tööd tegema. Seega pole ka üks kõige jõukamaid riike, nagu Norra suutnud suurte subsiidiumidega elektrifitseerimist soodustades oma fossiilkütuste sõltuvust vähendada.

Oleme pärssimas arusaadavatel põhjustel justkui fossiilkütuste tootmist, samal ajal aga nägemata vähimatki langust globaalses vaates nende nõudlusele. Toormesektori nõudluse-pakkumise kehtestab suures pildis Aasia, kus aga keskklassi kasv on jätkuvalt kiire ja sellega seoses ka majanduste energiaintensiivsus. Kõige ekstreemsem näide on India, kus täna isegi pole 300 miljonil inimesel elektrit. India SKP inimese kohta on praegu veidi üle 2000 dollari ja vaadates ajaloolisi mustreid, siis riikide toormete nõudlus kasvab eksponentsiaalselt, kui ületatakse 3000 dollari piir inimese kohta. Oleme Indiaga sinna jõudmas ilmselt selle aastakümne jooksul, lisades täiesti uue dimensiooni toormete nõudlusele.

Kokkuvõttes on energeetika toomas meile ennekõike kahesugust inflatsiooni. Esiteks läbi vana saastava energia pakkumise vähenemise ja teiselt poolt läbi majanduse elektrifitseerimise surve. Esimene tähendab, et energiahinnad üleüldiselt on tõususurvel puhtalt nõudluse ja pakkumise tulemusena. Teine aga suurendab elektri nõudlust ajal, mil elektri pakkumine on muutumas odavatelt, ent saastavatelt energiaallikatelt kallimatele taastuvenergia lahendustele.

Ajalugu kordub

Kliimapoliitika eesmärk on muuta energiahinnad nii kalliks, et taastuvenergialahendused oleksid iseseisvalt jätkusuutlikud. See tähendab, et näeme juba praegu olulist hinnatõusu kõikides energiaga seotud kütusehindades. Kusjuures suurimat tõusu oleme näinud isegi kõige saastavamates energiaallikates, nagu kivisüsi jms. Kõige suurem ümberhindluse potentsiaal on meie arvates tulemas tuumakütustes, kuna tegu on CO2 vaba stabiilse tootmisvõimsusega energiaallikaga.

Kõik eelpool mainitu loob meile justkui 1970ndate olukorra, kus sisendhindade tõusust tulenev inflatsioon spiraalina üles keris. Ka toona oli inflatsiooni peamiseks allikaks energeetika, kus lääneriikide naftakartelli kokkuvarisemisega tekkis OPECi naftakartell, kes hakkas energiahindu määrama.