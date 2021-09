Homme tuleb elektri eest maksta ennenägematut hinda

Seejuures ei ole homme hetke, mil megavatt-tunni hind oleks alla 100 euro. Kõige kallim on elekter homme õhtul kell 20-21, mil hind ulatub 188,20 euroni.

Lätis on elektri hind sama kõrge kui Eestis, kuid Leedu tarbijad peavad maksma veelgi enam: 142,55 eurot.

Põhjanaabrite juures Soomes on aga hind odavam: megavatt-tunni eest tuleb maksta 90,02 eurot. Samas on see tänasest 70,44 eurost oluliselt rohkem.