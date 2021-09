Taavet Hinrikus, Sten Tamkivi ja Heiti Hääl arendavad Baltimaade esimest tuleviku linnaruumi projekti

Tuleviku linnaruumi visiooni elluviimiseks suurendasid Taavet+Sten (Notorious OÜ) koos ettevõtja Heiti Häälega (Kasperwiki Laevaomanikud OÜ) eelmine nädal osalusi Bolton Realestate OÜ-s, mis on Hundipea OÜ suurim osanik. Hundipea (kaubamärk Wolfscape) koondab Paljassaare sadama-ala maaomanikke, et rajada sinna ühise kontseptsiooni ja visiooni järgi Eesti esimene kliimaneutraalne linnaosa.

Taavet+Sten visioon on edendada Euroopa ja Eesti tehnoloogiasektorit. «Meie seotus Eestiga ja soov arendada siinset elu- ja töökeskkonda on põhjus, miks investeerime ka unikaalsetesse linnaruumi-arendustesse, mille lipulaevaks on planeeritav Hundipea linnaosa,» kommenteeris Hinrikus.

Wolfscape’i pilootprojektina arendatakse välja Hundipea linnaosa Paljassaares. Projekt on planeerimis- ja strateegialoomefaasis. «Fookuses on erinevate tehnoloogiate ja ettevõtete kaardistamine ning meeskonna ja koostööpartnerite leidmine,» ütles Hundipea tegevjuht Markus Hääl.

«Projekti terviklik lähenemisviis tähendab seda, et selle asemel, et iga maaomanik enda alale eraldiseisvalt midagi ehitaks, on Paljassaare sadamaala maaomanikud ühise ettevõtte alla koondunud,» selgitas Hääl. «Igal osanikul on konkreetse maa-ala omamise asemel kindla suurusega osalus kogu arendusalast.»