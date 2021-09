Õiguskantsler: riigieelarve ebamäärasus on pikaajaline probleem

«Riigieelarve kulud liigendatakse valdkondade ja programmide kaupa, kuid nende sisu on jäetud seaduses määratlemata. Seega puudub riigikogul kontroll selle üle, milliseks kujuneb aastaeelarve kulude lõplik jaotus. Kulude tegeliku liigendamise määrab valitsus. Samas on põhiseaduses ette nähtud, et just riigikogu võtab vastu riigi kõigi tulude ja kulude eelarve,» märkis õiguskantsler ja lisas, et riigikogu eelarve kohta tähtsaid otsuseid üsna sageli ei tee.