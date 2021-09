Confido napsas endale veel ühe riikliku meditsiinisüsteemi tippjuhi

Confido juhatuse esimees Risto Laur näeb Raudsepa soovis Confido meeskonnaga liituda komplimenti kontserni viimaste aastate tegevusele. «Confido kasvab väga kiiresti ja kiire kasvu perioodil on eriti oluline, et muutusi veavad suure sektorikogemusega juhid,» selgitas ta.

Raudsepp on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja läbinud internatuuri üldarsti erialal. Alates 1994. töötas ta ravimiametis eri ametikohtadel ning alates 2002. aastast oli ameti peadirektor. Rahvusvahelisel tasemel on Raudsepp olnud Euroopa ravimiameti (EMA) haldusnõukogus Eesti esindaja, Euroopa Komisjoni farmatseutilise komitee liige ning Maailma Terviseorganisatsiooni WHO ekspert Moldovas ja Gruusias.