Ebameeldivad üllatused suvilas: kuidas suvekodu turvaliselt talveunne seada

«Veel meenub lugu, kus eraldatud paigas asuva majakese hõivasid kodutud inimesed – sõid keldri moosidest tühjaks, pidasid pidu ja tegid põrandale lõkke. Samuti on olnud näiteid, kui hiired tegid tühjas majas pahandust, närisid elektrijuhtmeid, mistõttu tekkis lühis ja maja süttis põlema,» räägib Kalberg.

Meelespea suvila omanikule enne suvekodust lahkumist:

Sademed

Puhasta vihmaveerennid sodist ja vaata üle kinnitused. Vaata üle katus. Kui mõni nael katuseplaadis on üles kerkinud, korrasta kinnitus.

Tuuled-tormid

Sulge ja lukusta uksed-aknad kindlalt. Vii siseruumi suvel õue viidud vara – aiamööbel, grill, mõned lambid, aiakaunistused. Isegi batuut, sest talvel ei kasuta seda keegi ja viimase aja armutud tormid ei jäta isegi maasse kinnitatud batuuti alles.

Pakane

Vaata üle torud ja kraanid. Kontrolli, et küttekaabel töötaks. Õhksoojuspump hoiab õnneks temperatuuri plussis, sõltuvalt pakasest tuleb seadistust muidugi vajadusel muuta.

Tühjenda sauna torustik, sest seal läheb paraku liiga külmaks. Õhksoojuspump pole ka kõikvõimas ja maja soojustusest ei piisa.

Elekter

Jäta vooluvõrku minimaalselt vajalik. Kui sedagi vaja pole, lülita kilbist üldse vool välja. Nii oleks muretum, ei teki kahju elektrikatkestusest ega ka võimalikku tulekahjut elektriseadmest.

Kutsumata külalised

Jäta maha võimalikult vähe väärtuslikke asju ja needki tõsta silma alt ära. Pane uksed lukku, aga ära pakse kardinaid ette tõmba. See justkui pigem meelitab, et mine tea, mida väärtuslikku nende taga peidetakse.

Valvesignalisatsioon

Abi on ka valvesignalisatsioonist, välisvalgustusest, korralikust aiast ja väravast – kõik sõltub võimalustest ja vajadustest. Paljudel juhtudel on abi isegi valvekaamera mulaažist, mis jätab mulje, et kohta jälgitakse.

Asukoht

Majake küla keskel on kenasti silma all ja kogukonna poolt hoitud. Seevastu inimtühjas piirkonnas võivad kutsumata külalised kasvõi sisse kolida ja hoone sootuks laastada või maha põletada. Kui suvila asub kõrvalises kohas, külasta seda kindlasti regulaarselt ka talveperioodil.