LENNUFIRMA HOIATAB ⟩ Lennupiletid muutuvad peagi märgatavalt kallimaks

Lennufirma Ryanairi juht Michael O'Leary ütles ajalehele The Sunday Times, et lennupiletite hinnad hakkavad inflatsiooni ja kasvava nõudluse tõttu peagi tõusma. O'Leary sõnul näitavad lennundussektoris kõik märgid reisimise kiiret taastumist. «Ma arvan, et järgmisel aastal hakkab Euroopas puhketurism senisest märgatavalt populaarsemaks muutuma,» sõnas ta.