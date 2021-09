Koda soovitas piimahinnale seada alampiir, kaupmehed ideed ei toeta

Põllumajandus-kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus sõnas rahvusringhäälingule, et sarnaselt jaemüügihinnale on 30 sendi kandis püsinud aastaid ka piima omahind.

Sõrmuse kirjeldusel on viimane aasta toonud aga suure tootmiskulude tõusu, mistõttu annab iga piimaliiter tootjale kahju. «Nii et täna me räägime kindlasti juba tootmiskuludest seal 32-34 sendi tasandil,» lisas ta.