Arhitektid ja riik soovivad Suure väina püsiühenduse arhitektuurivõistlust

«Suure väina sillal või ka tunnelil on ümbritsevale keskkonnale ja paikkonna asulatele oluline märgiline tähendus ja visuaalne mõju. Seega on oluline saada objektile parim arhitektuurne lahendus,» kirjutas EALi president Andro Mänd eriplaneeringut korraldavale rahandusministeeriumile.

Männi hinnangul saab parima ruumilise lahenduse just avatud arhitektuurivõistluselt. «Linnade planeeringutesse on nendesse kavandatavate oluliste objektide puhul avatud võistluse läbiviimise nõude sissekirjutamine juba tavaks saanud. Seda nõuet peab rakendama ka märgiliste taristuobjektide puhul, kusjuures on oluline, et see nõue saaks sisse kirjutatud juba protsesside algstaadiumis,» toonitas ta.