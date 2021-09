Maailma üks suurim logistikafirma investeeris Eestis laienemisse 10 miljonit eurot

Katoen Natie Eesti juhatuse liikme Mart Mellese hinnangul võimaldab Muuga sadama vabakaubandustsoonis asuva terminali 10 000-ruutmeetrine laiendus suurendada käideldavate kaupade mahtu, laiendada logistikateenuste valikut ja kliendiportfelli. «Tallinna vahetus läheduses asuvat Muuga sadamat näeme usaldusväärse ühenduspunktina Euroopa ning Venemaa, Ukraina, Kasahstani ja teiste riikide vahel, et pakkuda logistikateenust oma rahvusvahelistele klientidele erinevates tööstusharudes, nagu naftakeemia, tooraine ja üldlast,» sõnas Mart Melles Tallinna Sadama vahendatud pressiteates.

Koos uue hoonega on Katoen Natiel nüüd Muuga sadamas laopinda 63 300 ruutmeetrit. Logistikaettevõtte Eestisse tehtud investeeringute kogumaht ületab 50 miljonit eurot, mille tulemusel on lisaks moodsatele laopindadele soetatud 70 vagunit ja muud eriotstarbelist varustust, et käidelda ja ladustada naftakeemiat ja tarbekaupu.

Tallinna Sadama juhatuse liikme ja kommertsjuhi Margus Vihmani hinnangul on sellise rahvusvahelise haardega ettevõtte nagu Katoen Natie laienemine parim näide sellest, et Eesti ja Tallinna Sadama tööstuspargid on siin piirkonnas kaubavahetusele fokusseerunud ettevõtetel parim koht arenemiseks. «Muuga sadamast saab ka ainus sadam, millel on otsene ligipääs Rail Balticule, mis võimaldab kaupu ümber laadida mere- ja maanteetranspordilt Euroopa ja Vene laiusega raudteetranspordivahenditele ja vastupidi,» ütles Vihman.

Muuga sadam on Eesti suurim ja sügavaim kaubasadam, millel on vahetud ühendused mere-, maismaa-, ja raudteetranspordiga. Muuga sadam on ainus konteinerliinide ühendusega Eesti sadam ja Baltimaade kaasaegseima konteinerterminaliga.