Värbamisekspert: hüvasti kontor, 70 protsenti töötajatest eelistavad kaugtööd

«Väga populaarne variant on ka näiteks see, et 2–3 päeva nädalas ollakse kontoris ja ülejäänud aja kaugtööl,» märkis Tulli Huawei Eesti poolt edastatud pressiteates. Värbamiseksperdi sõnul sõltubki üha enam töökoha valik just selles, kas tööandja võimaldab ka kodus tööd teha.

Tull tõdes, et kui varem oli kaugtöö suurimaks piirajaks juhtide hirm selle ees, et kaob kontroll ja arusaam meeskonna tegemistest, siis pandeemia valguses on see hirm oluliselt vähenenud.

«Paljuski on aru saadud, et kodust töötamine sobib mõnedele inimestele paremini ja muudab nad efektiivsemaks. Seega pigem mõeldakse välja eri võimalusi, kuidas tiim eesmärgipäraselt tööle panna,» ütles Tull, kelle sõnul on leitud virtuaalseid lahendusi isegi näost-näkku kohvinurgas kohtumistele.

«Inimesed on hakanud hindama rohkem vabadust ja oma aja planeerimist ning paljudel ametikohtadel ongi töötajatel raske mõista, miks nad peaksid täna taas täistööajaga kontoritööle naasma kui said vahepeal sama töö ka kodus tehtud,» nentis värbamisekspert.

Koos hübriidtöö võimalustega hindavad töötajad Tulli sõnul üha enam ka tehnilisi töövahendeid, mida tööandja omalt poolt kaugtööks pakub.

«Tehnika vaates ongi kasvanud huvi just liikuvat tööviisi soosivate lahenduste vastu, sealjuures sülearvutite kõrval ka tahvelarvutite vastu,» lisas tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Ta selgitas tahvelarvutite populaarsuse kasvu paljude perede vajadusega mitme seadme järele, sest samal ajal on vaja kasutada kodus olevat arvutit nii vanemate tööasjadeks kui lapsele õpinguteks. Mishina sõnul valitakse teiseks seadmeks sageli hoopis tahvel.

Tulli tõi välja, et mõned kohalikud tööandjad pakuvad kaugtöö tegijatele vahel lausa eraldi tasu selleks, et oma töökoht üles seada ja vajalikud töövahendid hankida. Koroonaperioodi alguses tunti huvi ja pakuti tema sõnul mitme tööandja poolt võimalust kontorist kasvõi toolid ja lauad koju kaasa võtta, et kodus paremini tööd teha.

Ta lisas, et kaugtöö tegijate jaoks on äärmiselt oluliseks ka info vahetamise kanalid ja nende toimimine kiirelt ning mugavalt. Seda kinnitab ka hiljutine Norstati uuring, kus 43 protsenti eestimaalastest tõi välja, et hindavad tehnoloogiaseadmetega tööd tehes enim just nende kiirust.