Laevanduskompaniidel on superteenistus

Praegusel buumil on kaks põhjust. Majanduste avanemine koroonast jagu saamisel on tekitanud kaupade ja toorainete nõudluse kasvu. Viirus põhjustab globaalsetes tarneahelates katkestusi, segab sadamate tööd ja aeglustab laevaliiklust. Seetõttu on laevandussektoril viimastel kuudel supertulud.

See teenistus paistab juba välja A. P. Moller-Maerski tulemustes, kes tõstis septembris selle aasta kasumiprognoosi viie miljardi dollari võrra. Et saada aru, kui kasumlik see äri on, tasub vaadata maailma suuruselt kolmanda merendusettevõtte CMA CGM poole, kes teatas, et nad külmutavad hetke veohinnad säilitamaks pikaajalisi kliendisuhteid. See tähendab, et ettevõte jätab osa raha lauda, kirjutab Bloomberg.