Sutt: just Araabia Ühendemiraatides on Eesti ettevõtetel ärivõimalus

«Araabia Ühendemiraadid ja Dubai on väga kiiresti arenev piirkond ja Eesti ettevõtetel on sealsetel turgudel ärivõimalusi erinevates sektorites, olgu see IT, toit, mööbli- või kaitsetööstus. Araabia riikide ärikliima nõuab isiklikku kontakti ja võimalust inimestega silmast silma suhelda ning seetõttu on mul hea meel, et oleme Eesti riigi ja erasektori koostöös maailmanäitusel esindatud,» rääkis Sutt.