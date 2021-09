Afganistani keskpanga eksjuht hoiatab majanduse kokkuvarisemise eest

«Ma ei tahaks öelda majanduse kokkukukkumine, aga arvan, et saabub äärmiselt raske majanduslik olukord,» ütles Ajmal Ahmady, ennustades sisemajanduse kogutoodangu (SKT) kahanemist 10 kuni 20 protsenti.

Ahmady, kes põgenes riigist vahetult pärast Kabuli langemist Talibani kätte augusti keskel, ütles, et rahvusvahelised sanktsioonid, mis peatavad abirahade saabumise ja takistavad juurdepääsu 9 miljardi dollari suurustele reservidele, võivad tekitada ka kohaliku vääringu põua.

«Loomulikult on juurdepääs dollaritele tugevalt piiratud. Aga on ka kohaliku vääringu, afgaani küsimus,» sest riigis pole trükimasinat, ütles ta mõttekoja The Atlantic Council korraldatud arutlusel.