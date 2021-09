EL kohustab tegevuse lõpetanud Alitaliat maksma tagasi ligi miljardi euro väärtuses saadud riigiabi

«Põhjaliku uurimise järel jõudsime järeldusele, et kaks Alitaliale antud Itaalia laenu väärtusega 900 miljonit eurot andsid ettevõttele konkurentidega võrreldes ebaõiglase eelise, mis on vastuolus EL-i riigiabireeglitega,» ütles EL-i konkurentsivolinik Margrethe Vestager.

«Itaalia peab need nüüd Alitalialt tagasi nõudma, et aidata taastada võrdsed võimalused Euroopa lennundusturul.»

Vestageri sõnul on Itaalia näidanud, et Alitalia ja uue lennufirma ITA vahel on selge vahe ning investeeringud ITA-sse on tingimustega kooskõlas.