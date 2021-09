Juulis kasvas maksude laekumine 7,8 protsenti

Füüsilise isiku tulumaksu (riigieelarve ja kohalike omavalitsuste osa kokku) laekumine kasvas juulis võrreldes eelmise aastaga 11,8 protsenti, sealhulgas KOV osa kasv oli 8,2%. Laekumist toetab tööturu positiivne areng, samuti on pärast aprillis toimunud indekseerimist ja erakorralist pensionitõusu suurenenud tulumaks pensionidelt.

Juulis ulatus juriidilise isiku tulumaksu laekumine 52,5 miljoni euroni kahanedes 5,1 protsenti võrreldes eelmise aastaga. Riigiettevõtete tulumaks jaotatud kasumilt vähenes üle 13 miljoni euro, erasektorilt aga laekus ligi 11 miljonit eurot enam. Maksulaekumist mõjutab nii dividendide maht kui regulaarselt jaotatava kasumi madalam tulumaksumäär (14 protsenti). Seitsme kuuga on madalama määraga tulumaksu laekunud 100 miljonit eurot, mida on ligi 30 miljonit eurot enam kui möödunud aastal. Hästi on laekunud ka tavamääraga (20 protsenti) tulumaks jaotatud kasumilt – seitsme kuuga 119 miljonit eurot ehk 6 miljonit enam kui aasta varem.