Omniva alustab koostööd Läti suurima jaemüügi frantsiisiketiga

«E-kaubanduse kiire areng pandeemia ajal ja jätkuvalt suur nõudlus pakiveoteenuste järele sunnivad meid jätkuvalt otsima uusi lahendusi ja koostöövorme. Hoolimata asjaolust, et sel aastal investeerime pakiautomaatide võrgustiku laiendamisse ja paigaldame Lätis 92 uut pakiautomaati, on meil hea meel, et oleme loonud koostöö usaldusväärse partneriga, mis toob meid meie klientidele veelgi lähemale,» ütles Omniva juhatuse liige Kristi Unt.

Narveseni tegevjuht Dace Dovidena on veendunud, et tänastes ettearvamatutes turutingimustes võidavad need ettevõtted, kes suudavad kiiresti reageerida ning kohaneda ärikeskkonnaga ja tarbijate vajadustega.

«Narveseni üks põhiülesandeid on olla kättesaadav kõigile, sealhulgas ka kaugemates piirkondades. See on Omnivaga meie ühine eesmärk. Kuna Omniva teenused on paljude Läti elanike jaoks vajalikud, on meil hea meel, kui saame pakkuda sobivat infrastruktuuri, et muuta need veelgi laiemalt kättesaadavaks. See koostöö on parim viis heade eesmärkide saavutamiseks, ühendades jõud mõttekaaslastega, nii et võidavad kõik pooled, eriti elanikud,» rõhutas Dovidena.

Omniva on juba praegu kõige laiema pakiautomaatide võrguga turuliider Lätis. Uus koostöö Narveseniga ja selle aasta lõpuks plaanitav pakiautomaatide võrgu laiendamine tugevdavad ettevõtte positsioone ning suurendavad ettevõtte pakiväljastuspunktide arvu aasta lõpuks rohkem kui 500ni.

Pakkide kohaletoimetamine Narveseni müügikohtades hakkab toimuma sarnaselt pakiautomaatidega. Kui pakk jõuab Narveseni väljastuspunkti, saab klient SMS-teate ning pakk väljastatakse seal kliendile pakiandmete alusel.

Narvesen on Läti suurim frantsiisi jaemüügikett, millel on 24-aastane kogemus ja rohkem kui 230 jaemüügikohta, kus töötab üle 800 inimese. Ettevõte pakub klientidele kvaliteetset kohvi, värsket toitu ja suupisteid ning ajakirju kõikjal linnas. Narvesen seisab arenenud linnakeskkonna ja õnnelike linlaste eest, et kliendi igapäevaelu oleks veelgi nauditavam ja kõik vajalik hõlpsasti kättesaadav.