Baltika valmistub uuenenud naisterõivaste brändi toel tuhast tõusma

Baltika juhatuse esimehe Flavio Perini sõnul on alates finantsilise stabiilsuse kindlustamisest eelmisel aastal olnud ettevõtte fokuseeritud uuenenud Ivo Nikkolo brändi ja rõivakollektsiooni edukale algusele. «Me nägime juba kevadisest üleminekukollektsiooni klientide tagasisidest ja müüginumbritest, et meie valitud strateegia on ennast õigustanud ning ettevõtte astub samm-sammult lähemale oma pikemajalisemate kasvueesmärkide täitmisele,» ütles Perini.