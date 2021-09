Ukraina legaliseerib bitcoini

Ukraina parlament võttis peaaegu ühehäälselt vastu seaduse, mis legaliseerib ja reguleerib krüptoraha. Seaduseelnõu pandi paika 2020. aastal ja läheb president Volodõmõr Zelenskõi lauale. Uues õigusaktis on sätestatud ka teatavad kaitsemeetmed pettuse vastu neile, kes omavad bitcoine ja muid krüptorahasid, vahendab CNBC.

Kuni tänaseni on krüpto Ukrainas eksisteerinud juriidiliselt hallil alas. Kohalikel oli lubatud virtuaalvaluutade ostmine ja vahetamine, kuid krüptoga tegelevad ettevõtted ja börsid olid sageli õiguskaitseasutuste range jälgimise all.

Näiteks augustis blokeeris Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) pealinnas Kiievis tegutseva võrgustiku, mida nad nimetasid «salajaseks krüptoraha vahetuseks». SBU väitis, et need börsid hõlbustasid rahapesu ja võimaldasid tehingute anonüümsust.

Neljapäeval toimunud hääletus on siiski osa Kiievi laiemast jõupingutusest, mille eesmärk on toetuda bitcoinile. Kyiv Posti andmetel kavatseb riik 2022. aastaks avada krüptovaluutaturu ettevõtetele ja investoritele. Riigi tippametnikud on ka Silicon Valley investoritele ja riskikapitalifondidele oma krüptorahade usaldusväärsust propageerinud.