Vask on nüüd nii kallis, et kliimaseadmed lähevad üle alumiiniumile

Vase tõus rekordtasemele sel aastal on ajendanud ostjaid olulisel tarbijaturul kaaluma odavamaid alternatiive, mis on varajane märk sellest, kuidas kõrged hinnad võivad nõudlust hävitada, vahendab Bloomberg.

Kliimaseadmete kasutamine on ohus, mis moodustab märkimisväärse osa ülemaailmsest vase nõudlusest. Maailma suurim kliimaseadmete tootja, Jaapani Daikin Industries, kavatseb 2025. aastaks asendada oma seadmetes enam kui pool kasutatavast vasest alumiiniumiga.

Kliimaseadmed on pikka aega olnud vase peamiseks kasutusalaks. Hiinas moodustavad need masinad suure osa 15 protsendi suurusest vase nõudlusest, mis läheb kodumasinatele.

«Toormehindade, eriti vase järsk tõus suurendab kulusurvet kliimaseadmete tootjatele,» ütles Bloombergile Hiina kodumasinate uurimisinstituudi direktor Song Jingxue. «Tootjatel on raskusi kõrgemat hinda tarbijatele edasi anda, arvestades toodete madalat eristumist, nii et paljud neist kaaluvad alumiiniumit kui odavamat varianti.»

Vask tõusis mais kõigi aegade kõrgeimale tasemele ja püsib endiselt kõrgel, kuna spekuleeritakse, et uute energiasektorite nõudluslaine jätab ostjad hätta ja tõstab hindu lähiaastatel palju kõrgemale. See on osa toorainete ulatuslikust hinnatõusust, mis tõi augustis Hiina tehaste inflatsiooni 13 aasta kõrgeimale tasemele, survestades tootjaid.