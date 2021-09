Facebook tõi turule oma esimesed nutiprillid

Koostöös Ray-Bani tootja EssilorLuxotticaga loodud prillid võimaldavad nende kandjatel kuulata muusikat, võtta vastu kõnesid või jäädvustada fotosid ja lühivideosid ning jagada neid Facebooki teenuste kaudu, kasutades sellega kaasasolevat rakendust. Facebook ütles, et «Ray-Ban Stories» nime kandev prillisari hakkab maksma alates 299 dollarist. Hetkel pole teada, kas ja millal need jõuavad Eestisse.

Sotsiaalmeedia hiiglane Facebook teenib suurema osa oma rahast reklaamimüügist, kuid on investeerinud suuri summasid virtuaal- ja liitreaalsusesse, arendades riistvara, näiteks Oculus VR peakomplekti, ja töötades liitreaalsusprille toetavate käepaelte tehnoloogiate kallal.

Facebooki juhtiv teadur ütles eelmisel aastal, et ettevõte on viie kuni kümne aasta kaugusel sellest, et tuua turule «tõelised» AR-prillid, mis asetaksid virtuaalsed objektid kandja vaatevälja tegeliku maailma peale.

FOTO: Ray Ban

Suured tehnoloogiafirmad, sealhulgas Amazon.com, Google, Microsoft, Apple ja Snap, on püüdnud välja töötada erinevaid nutiprille, kuid esimesed lahendused, nagu Google Glass, osutusid tarbijate seas ebapopulaarseteks, kuna nende hind oli kõrge ja nendega kaasesid disainiprobleemid.

Facebooki tegevjuht Mark Zuckerberg teatas hiljuti, et ettevõte loob meeskonna, mis töötab metaversiooni ehk jagatud virtuaalse keskkonna loomisel, millest ta loodab saada mobiilse interneti järeltulija. «Me oleme juba pikka aega uskunud, et prillid saavad olema oluline osa järgmise arvutiplatvormi loomisest,» ütles Zuckerberg neljapäeval oma Facebooki lehel avaldatud videos.

Facebook, mida on kritiseeritud kasutajate andmete käitlemise pärast, ütles, et ei pääse ilma kasutajate nõusolekuta ligi oma nutiprillide klientide poolt kasutatavale teabele. Ettevõte ütles ka, et ei kasuta prillidega jäädvustatud ja Facebook View rakenduses salvestatud fotode või videote sisu reklaamide isikupärastamiseks, ning ütles, et prillid on «reklaamivaba kogemus».

FOTO: RAY-BAN AND FACEBOOK

Prillid sisaldavad valikulist virtuaalset assistenti, nii et fotosid ja videoid saab jäädvustada häälkäskluste abil ilma käsi kasutamata. Facebook ütles, et prillide LED-tuli näitab, kui kaamera on sisse lülitatud, et teised inimesed teaksid, kui kandja pildistab või salvestab videot.