Ehkki midagi täpsemat IPO korraldamise aja ja mahu ­kohta pole ettevõte veel avaldanud, on Bloomberg kirjutanud teemaga kursis olevatele allikatele viidates, et Rivian soovib raha kaasamisega tõsta ettevõtte väärtuse 80 miljardile dollarile, mis tähendab, et õnnestunud IPO korral on Riviani väärtus suurem kui General Motorsil, rääkimata Ford Motorist, mille väärtus on 52 miljardit dollarit.