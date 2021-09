Minister jättis aktsiisisoodustuse jätkamise lahtiseks

«Eelarvearutelud on alles algamas. Eelarve tuleb vastu võtta septembri lõpuks, selleks ajaks teeme ka otsused. Praegu lõpeb vastavalt eelmise valitsuse otsusele ajutine diislikütuse aktsiisierisus järgmisel aastal,» kommenteeris rahandusminister.

Kui aktsiisisoodustus lõpeb 1. mail 2022, tähendaks see rahandusministeeriumi prognoosi järgi riigikassale 52 miljonit eurot lisatulu, sellest diisliaktsiisi osa oleks vaid 22 miljonit. Seda põhjusel, et kui diislikütuse aktsiis tõuseb, siis läheb tarbimine senisest suuremas mahus Lätti ja Leetu. Seega on elektriaktsiis oluline tuluallikas, sest selle tarbimist pole võimalik nihutada ei välismaale ega tipptunni kõrgeima hinnaga ajalt mujale.