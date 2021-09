Pentus-Rosimannus: majanduskasv annab võimaluse kärpeid leevendada

Pentus-Rosimannus märkis intervjuus, et majandust on hoolimata koroonaajast edasi viinud ettevõtjad.

«Põhjuseid on siin ilmselt eelkõige mõistlik otsida või näha nii selles, et Eestis on olnud majandust pärssivad piirangud võrreldes mitmete teiste riikide ja ülejäänud maailmaga mitte nii karmid. See tähendab, et ettevõtjatel on olnud võimalus hoolimata kriisist oma tegevusega ikkagi jätkata, nad on kohanenud väga kiiresti. Teine põhjus kindlasti on see, et valitsuse otsused suunata väga täpselt sihitud ja lühiajaline tugi sinna, kus seda kõige rohkem oodati, on läinud õigesse kohta ja asja ette,» rääkis minister.

Ta tõdes, et kuigi Eesti on majanduskriisist võrreldes hulga teiste riikidega kiiremini taastunud, on taastumine olnud mitmepalgeline. See tähendab, et jätkuvalt on sektoreid - majutus-, toitlustus- ja kultuurisektor -, mis ei ole taastunud kriisieelsele tasemele.

Opositsioon majandusprognoosist: kärpeplaanid tuleks ära jätta

«Tervikuna tuleb kindlasti öelda seda, et see kriis ei ole selles mõttes raisku läinud. Meie majandus, meie ettevõtlus, ettevõtjad on muutunud palju tootlikumaks,» lisas Pentus-Rosimannus.

Opositsioon kutsub suurema majanduskasvu ootuses valitsust üles loobuma kärpeplaanist, millest kevadel teada anti. Rahandusministri sõnul on võimalik kärpeplaane veidi tagasi tõmmata.

«Majanduskasv annab meile kindlasti võimaluse leevendada kokkuhoiuülesannet kõige tundlikumates valdkondades. See puudutab eelkõige siseturvalisust, aga puudutab ka näiteks sotsiaalvaldkonda. Ma arvan, et see on mõistlik teha, kui selleks võimalus on,» sõnas ta.