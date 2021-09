Valitsus alustas järgmise aasta riigieelarve läbirääkimistega

Peaministri Kaja Kallase sõnu jätkab valitsus riigi rahaasjades vastutustundliku poliitikaga, mis peab vastu pidama ka võimalikele negatiivsetele stsenaariumitele, edastas valitsuse pressiesindaja. «Loomulikult pole kriisi mõju olnud ühtlane. Pandeemia dünaamilisus tähendab, et tuleviku väljavaated pole sugugi ilma riskideta. Seetõttu tuleb jätkuvalt kindlustada sotsiaalset tuge haavatavale osale ühiskonnast ja säilitada puhvreid võimalikeks negatiivsemateks arenguteks,» lausus Kallas.

Uuendatud majandusprognoos on aluseks riigi tuleva aasta rahalise plaani kinnitamisele. Järgmise aasta riigieelarve eelnõu tuleb riigikogule esitada septembri lõpuks.

Varasemast optimistlikum majandusprognoos kinnitab Kallase sõnul valitsuse kriisijuhtimise poliitika õigsust ja tõhusust. «Olulist rolli mängis kevadel kiiresti koostatud, parajalt mahukas ja hästi sihitud lisaeelarve, mis pakkus vajalikku tuge kõige rohkem kannatanud ettevõtetele ja elanikele. See pehmendas tagasilööke ja lõi pinnase kiireks taastumiseks paremates epidemioloogilistes tingimustes. Selle tulemusena on Eesti üks vähestest Euroopa riikidest, mille majandus on juba tõusnud oluliselt üle kriisieelse taseme,» ütles ta.