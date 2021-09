Baltic Agro saavutas rekordkäibe

Tänavu kavatseb Baltic Agro hoida oma positsioone ja põhigruppides kasvada koos turuga. Suuremaid arenguvõimalusi näeb ettevõte loomakasvatuses ja eelmisel aastal alustatud uutel tegevussuundadel: Antti kuivatite müügil, masinate rendil, kasvuhoonete ning kastmisüsteemide turustamisel. Juurde on kavas ehitada ka ladusid, et hallata paremini viljalogistikat.

AS Baltic Agro põhitegevusalaks on agrokeemiatoodete ja teravilja müük. Baltic Agro tütarettevõtted on Scanola Baltic AS ja Noorma Põllumajandussaadused OÜ. Emaettevõte kuulub Taanis registreeritud DV Agravis Iinternational Holding A/S-ile.