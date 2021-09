Palm: Euroopa eksporditurul on märgata kasvavaid tarneraskusi

Statistikaamet teatas neljapäeval, et kaupade eksport suurenes juulis võrreldes möödunud aasta sama kuuga 29 protsenti ning import 27 protsenti, seejuures jooksevhindades eksporditi 1,5 miljardi ja imporditi 1,7 miljardi euro eest.

Palm märkis, et eksporditurgude väljavaade on juba kevadest saati märkimisväärselt paranenud ja see käib nii USA kui euroala kohta.