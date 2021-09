Vitsur: majanduskasvu jätkumine toetuste ammendumisel on küsitav

Samas ütles Vitsuri BNS-ile, et vähemalt esialgu saab riik ilmselt veel mõnda aega nautida praegust soodsat kasvukeskkonda.

Statistikaamet teatas neljapäeval, et kaupade eksport suurenes juulis võrreldes möödunud aasta sama kuuga 29 protsenti ning import 27 protsenti, seejuures jooksevhindades eksporditi 1,5 miljardi ja imporditi 1,7 miljardi euro eest.

Majandusnõunik märkis seejuures, et kuigi juulis pea 30 protsendini küündinud ekspordi ja impordi kasvu näitajad ei olnud samast klassist kui 50 protsendi kanti ulatunud aprilli ja mai näitajad, ei jäänud majanduse aktiivsus rahalises väljenduses kevadisele kuigi palju alla. See on Vitsuri sõnul ühteaegu hea märk nii majanduse taastumisest kui ka stabiliseerumisest.