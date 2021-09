FOTOD ⟩ EY hakkas aasta ettevõtjat otsima

«Viimase pooleteise aasta jooksul on maailma majanduses ning ärimudelites muutunud väga palju – hästi on läinud neil, kes on suutnud kohaneda,» sõnas EY partner Ranno Tingas. «Koroonapandeemia on viinud võidukäigule digiturunduse, mis on aidanud paljudel ettevõtetel oma turge laiendada. Ka eelmise aasta võitja, Iglucrafti asutaja Priit Kallas tunnistas, et ettevõtte tulevikuplaanide hulka kuulub oma e-kaubanduse suundade väljaarendamine. See, et Eesti majandus on olnud suhteliselt stabiilne ja võimeline kasvama ka pandeemia tingimustes, näitab, et suurel osal ettevõtjatest on siiski olnud võimalik uute oludega kohaneda ning hakkama saada. Kindlasti on abiks meie ettevõtjate usk e-maailma piiritutesse võimalustesse.»