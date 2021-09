LHV: väliskaubandus on saavutanud uue platoo

Aab tõi välja, et sarnasel tasemel on väliskaubanduse näitajad püsinud juba tänavu märtsist, kui Eestist eksporditi kaupu 1,5 miljardi euro eest ja siia imporditi 1,7 miljardi euro eest. Veel veebruaris nii eksporditi kui imporditi vaid 1,3 miljardi euro mahus, jaanuaris eksporditi jooksevhindades 1,2 miljardi euro eest ja imporditi 1,3 miljardi euro eest.

Samuti on suurt rolli mänginud ka viimastel kuudel aset leidnud hinnatõus. «Juulis oli ligikaudu pool ekspordi väärtuse suurenemisest tingitud hinnakasvust. Eriti tugevalt annab see tunda kütuseäris, kus hinnad on aastavõrdluses kerkinud ligikaudu 60 protsenti, aga ka puidu-, metalli – ja elektroonikatööstuses on hinnatõus olnud märkimisväärne,» kirjeldas Aab.