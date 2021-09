Swedbank: tugev välisnõudlus toetab ekspordi kasvu

Juulis jätkus Eestist eksporditud kaupade kiire kasv. Kaupade kogueksport suurenes aastases võrdluses 29 protsenti ning Eestis toodetud kaupade eksport 32 protsenti. Käesoleva aasta esimese seitsme kuuga on Eesti päritolu kaupade eksport kasvanud 31 protsenti. Kui juulis suurenes ekspordikäive aastases võrdluses ligi 260 miljonit eurot, siis aasta esimese seitsme kuuga on selle maht tõusnud ligi 1,7 miljardi euro võrra.

«Kuigi ka impordihinnad on kiiresti tõusnud, on impordikasv kiire ka püsivhindades. Tootmissisendite impordi kiire kasv viitab tootmise kiirele kasvule vähemalt lähikuudel. Tööstusettevõtete toodangu ja ekspordi suurendamise ootused lähikuudel on viimastel kuudel küll veidi nõrgenenud, kuid need on jätkuvalt tugevad,» märkis ökonomist.