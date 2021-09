Töötuskindlustuse maksemäär järgmised neli aastat ei tõuse

«Viimaste aastate kogemus näitab selgelt, et ainuõige on koguda headel aegadel sihtfondidesse vahendeid, et töötuse kasvades olla valmis ootamatusteks ja osutada tööturu teenuseid ning maksta toetusi. Suutsime Covid-19 kriisi ajal ennetada massilisi koondamisi ja ettevõtete pankrotte tänu sellele, et töötukassa kogutud reservide abil sai luua kiiresti tööturuolukorrale vastavaid palgatoetuse meetmeid,» rääkis Kiik.