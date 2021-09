Eestis on müügil vähki tekitavast bambusplastist nõud

Tarbija tervise huvides ei tohi bambust sisaldavaid toidunõusid müüa. PTA kontrollitulemused näitavad, et bambusplastnõusid müüakse ning enim on nõuetele mittevastavaid tooteid sooja joogi topside ja laste sööginõude hulgas.

«Bambusplastnõud on loetud nõuetele mittevastavaks, sest bambusjahu sisaldavast plastist võib toitu erituda tervisele ohtlike koostisosi. Seetõttu võib see kujutada ohtu tervisele,» ütles Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialisti Margot Paavel.

PTA on kontrollinud sellel aastal 51 e-poodi, kus tuvastati neljal juhul, et kodulehel pakutakse müügiks keelatud toodet. Samuti on kontrollitud 518 ettevõtet, et veenduda toiduga kokku puutuvate materjalide nõuetele vastavuses. Kaheksal juhul tuvastati, et müüdi bambusplasti sisaldavat toodet.