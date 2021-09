Valitsus eraldas kalandussektorile 1,8 miljonit eurot koroonakahjude hüvitamiseks

Toetus on mõeldud 2019. ja 2020. aastal püütud ahvena filee eest, mille ettevõtjad on sunnitud läheneva realiseerimiskuupäeva oma ladudest välja viima.

Tegu on erakorralise toetusega mageveekalade töötlemisega tegelevatele ettevõtetele suuremahulise toidukao ennetamiseks. Euroopa Komisjon andis juulis selleks riigiabi ajutise raamistiku alusel oma heakskiidu, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Eesti päritolu ahvena laovaru on Eestis praegu 150 tonni külmutatud fileena väärtusega ligi 1,4 miljonit eurot ning 400 tonni külmutatud terve kalana väärtusega 1,2 milonit eurot. Terve külmutatud kala koguse töötlemisel on võimalik saada veel umbes 150 tonni fileed. Seega kokku on Eesti päritolu toiduks kõlblikku ahvenafileed külmladudes tänaseks hinnanguliselt 300 tonni.