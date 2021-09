Ratas: varasemad aktsiisi- ja palgaotsused tuleb üle vaadata

Nimelt tõi endine peaminister sotsiaalmeedias esile, et statistikaameti andmetel kasvasid Eesti tarbijahinnad augustis 5 protsenti. Ratas leiab, et 5-protsendiline hinnakasv olukorras, kus paljude inimeste palgad, pensionid ega toetused ei ole viimase aastaga eriti suurenenud, toob paratamatult kaasa ostujõu alanemise.

«Kiire inflatsioon lööb alati valusamini ühiskonna kõige haavatavamaid. Just madalama sissetulekuga inimestel võib minna kehvemini – tulu suurem osa kuulub tarbimisele ning seega samapalju kaupu ja teenuseid osta enam ei jõua,» tõdes riigikogu esimees.

Lisaks tõi ta välja, et erasektori palgad kasvavad praegu kiiremini kui avaliku sektori palgad, pensionid ja riiklikud toetused. «Kui me midagi ette ei võta, suureneb see erinevus veelgi,» märkis Ratas.