Eesti ja Singapur sõlmisid digikoostöö kokkuleppe

Minister Suti sõnul on Eesti ja Singapuri vahel tihe suhtlus, eriti just digiriigi lahenduste teemal. «Oleme mõlemad riikidena maailmas digivalitsemise eesliinil ja oleme pidevalt üksteiselt õppinud, samuti küberturvalisuse alal suhtlust alustanud. Tahame neid liine nüüd süvendada ja samas täiendada sisulise partnerlusega kahe riigi tehnoloogiasektorite ja -kogukonna lähendamiseks,» märkis Sutt.

Kohtumisel allkirjastati kahe riigi vaheline uus digikoostöö memorandum, mis avab riigile ning erasektorile võimalusi tihedamaks koostööks Singapuriga digiriigi, uute tehnoloogiate kasutuselevõtu, küberturvalisuse ning digimajanduse teemadel. Suti sõnul on Singapur oma suuruse kohta Eesti jaoks üks olulisemaid kaubanduspartnereid regioonis, kuid sealsele turule on Eesti ettevõtetel küllaltki raske siseneda.

«Eesti tehnoloogiaettevõtted on sealsest turust huvitatud, lisaks on Singapur üks e-residentsuse olulisi sihtriike, et pakkuda sealsetele ettevõtjatele mugavamat võimalust Euroopa turul tegutsemiseks. Sõlmitud koostöölepe avab meie ettevõtetele taas uusi uksi ja saame ühiselt mõlema riigi digivalitsemise lahendusi ja teenuseid arendada, aga ka maailma küberturvalisemaks muuta,» rääkis Sutt.