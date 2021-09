Tööinspektsioon: riskianalüüsi on esitanud ligi pooled ettevõtted

Maripuu sõnul ei hakata üles laadimata riskianalüüsi eest kellelegi automaatselt trahve määrama. «Tööinspektorid jätkavad oma tavapärast tööd ja teevad järelevalvet esmalt neis ettevõtetes, mille riskihinne on kõrge või mille töökeskkonna kohta on tulnud kaebuseid. Järelevalve käigus kontrollitakse ka riskianalüüsi olemasolu. Kui peaks selguma, et riskianalüüs on puudustega või sootuks esitamata, siis võib inspektor teha ettekirjutuse puuduste kõrvaldamiseks ja määrata konkreetse tähtaja, millal tuleb ajakohane riskianalüüs esitada,» kinnitas ta. «Oleme valmis tööandjaid ka nõustama, kuidas riskianalüüsi üles laadida või iseteeninduskeskkonnas luua,» lisas Maripuu.