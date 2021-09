Kaupmehed on nördinud, et Luunja kurkidega seotud probleemist neid kohe ei teavitatud

Maxima turundusdirektor Tiia Schapel rääkis, et info Grüne Fee Eesti taimekaitsetunnistuse kehtetuks tunnistamise kohta, mis on küll juba mitu kuud vana, saadi alles eile Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) pressiteate ja meediakajastuste vahendusel.

«PTA meid sellest eraldi teavitanud pole, ega ka ole ka tootja,» rääkis Schapel. «Meie hinnangul oleks võinud PTA sellest kohe kõiki asjaosalisi teavitada, hoolimata sellest, kas leitud jäägid ohustavad inimese tervist või mitte.»

Ta lisas, et kiiresti riknevate toiduainete puhul on info liikumise kiirus oluline ning sama kehtib ka kõikide teiste toiduainete kohta. «Tavapäraselt toimib Maxima selliste juhtumite korral nii, et kui toidus on leitud keelatud ühendeid või ühendeid, mis on üle lubatud piirnormi, siis meie jaekaubandusketis selle partii tooted eemaldatakse müügilt ja hävitatakse. Samuti küsitakse tarnijalt täiendavaid garantiisid toote ohutuse kohta.»

Kaupmehed usaldavad riigiameteid

Schapel kinnitas, et kurkidega pole sarnaseid probleeme varem olnud. «Toidu ohutuse ja kvaliteedi eest vastutab eelkõige tootja. Tarnijate valikul on kindlad kriteeriumid, eelkõige aga peab toit vastama kõikidele ohutus- ja kvaliteedinõuetele.»

Rimi kvaliteedijuhi Algis Murumaa lisas, et tarbijate jaoks on oluline teada, et ohus ei ole inimeste tervis ega keskkond. «Grüne Fee müügi-ja turundusdirektor kinnitas meile, et Rimi ketti ei ole sattunud selle partii kurke,» ütles Murumaa. «Sellest hoolimata suhtub Rimi juhtumisse tõsiselt.»