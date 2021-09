E-residendid asutasid viiendiku Eestis loodud uutest ettevõtetest

Uute e-residentsuse taotluste hulk ja uute ettevõtete loomine on jõudnud pandeemiaeelsele tasemele ning kohati seda isegi ületamas. Aasta esimese kuue kuuga asutasid e-residendid üle 2200 firma, mis moodustas ligi 20 protsenti kõigist Eestis asutatud ettevõtetest. Eesti riigieelarvesse laekus maksudena 12,9 miljonit eurot, mida on võrreldes mullusega 57 protsenti enam. Tegemist on kogu programmi ajaloo parima tulemusega, mis on ühest küljest ootuspärane, kuid teisalt ootamatu.