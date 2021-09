Grüne Fee teatel ei pidanud need kurgid kunagi poelettidele jõudmagi. «Euroopa Liidus lubatud preparaati Plenum 25 WG kasutas agronoom katsetamiseks ainult 80 taime peal, et testida lõputõrje efektiivsust. Nende 80 taime saak oleks pidanud minema utiliseerimisele, kuid inimliku eksimuse tõttu jõudsid poelettidele need sadakond kurki, millest PTA võttis 30. märtsil proovi,» ütles Külasepp ja lisas, et nende ühes kasvuhoones on ligi 23 000 taime.